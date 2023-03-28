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Brewer hopes health will lead to NFL opportunity

Baylor QB Charlie Brewer suffered a broken thumb while playing for Liberty in 2022.
Baylor QB Charlie Brewer suffered a broken thumb while playing for Liberty in 2022. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The former Baylor QB went through Pro Day on Monday and is all the way back from injuries.

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