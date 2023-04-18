News More News
{{ timeAgo('2023-04-18 11:59:45 -0500') }} football Edit

BREAKING: VCU G Jayden Nunn commits to Baylor

Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor added a needed addition to the 2023-24 backcourt when VCU guard Jayde Nunn committed.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}