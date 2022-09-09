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BREAKING: Rivals 2024 No. 25 Robert Wright commits to Baylor

Philadelphia 2024 Guard Robert Wright has committed to Baylor.
Philadelphia 2024 Guard Robert Wright has committed to Baylor. (Nick Lucero/Rivals.com)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A week after taking his official visit, Baylor added the No. 25 rated recruit for 2024.

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