BREAKING: Monroe (LA) DT Enyce Sledge commits to Baylor
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The Bears added more help to the 2022 DL with the addition of the DT whose stock rose dramatically during the summer camp season.