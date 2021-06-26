 SicEmSports - BREAKING: Monroe (LA) DT Enyce Sledge commits to Baylor
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BREAKING: Monroe (LA) DT Enyce Sledge commits to Baylor

Monroe (LA) Neville 2022 DT Enyce Sledge.
Monroe (LA) Neville 2022 DT Enyce Sledge. (HUDL)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears added more help to the 2022 DL with the addition of the DT whose stock rose dramatically during the summer camp season.

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