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{{ timeAgo('2023-05-12 08:04:27 -0500') }} football Edit

Breaking down the Baylor 2023 wide receiver corps

Monaray Baldwin is Baylor's leading returning receiver from 2023.
Monaray Baldwin is Baylor's leading returning receiver from 2023. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A breakdown of a position group that really needs to perform at a higher level in 2023.

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