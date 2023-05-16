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{{ timeAgo('2023-05-16 08:23:53 -0500') }} football Edit

Breaking down the Baylor 2023 Tight Ends

Kelsey Johnson (87) brings rare athleticism to the TE group for 2023.
Kelsey Johnson (87) brings rare athleticism to the TE group for 2023. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at how this polished part of the offense can help in 2023.

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