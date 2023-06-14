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ago football Edit

Breaking down the Baylor 2023 Special Teams

Jordan Nabors (18) could figure heavily into Baylor's return game in 2023.
Jordan Nabors (18) could figure heavily into Baylor's return game in 2023. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The last of a series where Baylor will have new faces punting and kicking...well kind of...in 2023.

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