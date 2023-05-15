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Breaking down the Baylor 2023 Offensive Line

BYU transfer and anticipated starting center Clark Barrington.
BYU transfer and anticipated starting center Clark Barrington. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at position group that is going through a complete overhaul.

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