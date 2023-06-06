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Breaking down the Baylor 2023 linebackers

Baylor LB Matt Jones is one of the returning leaders for 2023 linebacker corps.
Baylor LB Matt Jones is one of the returning leaders for 2023 linebacker corps. (Associated Press)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

This summer series continues to break down Baylor position by position. A look at the middle part of the defense.

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