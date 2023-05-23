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Breaking down the Baylor 2023 Defensive Line

Gabe Hall (95) and TJ Franklin (9) are two anchors of the Baylor 2023 defensive line.
Gabe Hall (95) and TJ Franklin (9) are two anchors of the Baylor 2023 defensive line. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at a part of the defense that needs to make a big move this fall.

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