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Breaking down the Baylor 2023 cornerbacks

Tevin Williams (27) is bidding to be one of the starting CBs for Baylor in 2023.
Tevin Williams (27) is bidding to be one of the starting CBs for Baylor in 2023. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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A look at the corner backs for 2023. A position group that had to and secured portal help.

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