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{{ timeAgo('2023-05-10 07:54:19 -0500') }} football Edit

Breaking down the 2023 Baylor running game

Richard Reese was Baylor's leading rusher in 2022 with 972 yards.
Richard Reese was Baylor's leading rusher in 2022 with 972 yards. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A projected look at how the Baylor running game should unfold for 2023.

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