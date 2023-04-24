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Breaking down Baylor's Green & Gold Game

Monaray Baldwin on his TD catch and run Saturday in the Green & Gold game.
Monaray Baldwin on his TD catch and run Saturday in the Green & Gold game. (Stephen Cook)
Stephen Cook
Video Journalist

What we learned about Baylor after the Green & Gold game.

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