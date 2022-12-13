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BREAKING: BYU OL transfer Campbell Barrington commits to Baylor

Baylor adds to the 2023 OL with the commitment of BYU's Campbell Barrington.
Baylor adds to the 2023 OL with the commitment of BYU's Campbell Barrington. (Deseret News)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

In a position of need, the Bears 2023 offensive line added experience with the addition of the BYU veteran.

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