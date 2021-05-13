SicEmSports - BREAKING: Bellville 2022 RB Richard Reese commits to Baylor

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BREAKING: Bellville 2022 RB Richard Reese commits to Baylor

Bellville 2022 RB Richard Reese has committed to Baylor.
Bellville 2022 RB Richard Reese has committed to Baylor. (Twitter)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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