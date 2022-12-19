@sicemsports

BREAKING: Baylor lands JUCO DT Boykins
Baylor needed size in the middle of its DL and got it Monday.
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