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BREAKING: Baylor lands JUCO DT Boykins

Hutchinson (KS) CC Jerrell Boykins commits to Baylor.
Hutchinson (KS) CC Jerrell Boykins commits to Baylor. (Hutchinson (KS) CC)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor needed size in the middle of its DL and got it Monday.

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