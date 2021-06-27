 SicEmSports - BREAKING: Baylor adds WR Caleb Douglas to 2022 Class
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BREAKING: Baylor adds WR Caleb Douglas to 2022 Class

Fort Bend Hightower 2022 WR Caleb Douglas
Fort Bend Hightower 2022 WR Caleb Douglas (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The Bears got length and athleticism in the receiving game with the addition of this playmaker.

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