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{{ timeAgo('2023-01-23 08:24:47 -0600') }} football Edit

Big Monday very big for No. 17 Baylor facing No. 9 Kansas

Baylor takes on Kansas on Big Monday at the Ferrell Center.
Baylor takes on Kansas on Big Monday at the Ferrell Center. (KU Athletics)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Setting up the showdown between the Bears and the Jayhawks.

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