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Big 12 Coaches Corner: Sept. 13, 2022

Oklahoma HC Brent Venables.
Oklahoma HC Brent Venables. (OU SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Each week, Big 12 coaches meet with the media to discuss the week that was and the week that is to come.

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