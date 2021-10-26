 SicEmSports - Big 12 Coaches Corner: Oct. 26, 2021
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Big 12 Coaches Corner: Oct. 26, 2021

Texas coach Steve Sarkisian.
Texas coach Steve Sarkisian. (Fansided)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Each week, Big 12 coaches have their weekly meetings with the media at their press conferences during the college football season.

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