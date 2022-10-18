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Big 12 Coaches Corner: Oct. 18, 2022

Lance Leipold and the Jayhawks visit Baylor Saturday.
Lance Leipold and the Jayhawks visit Baylor Saturday. (KCTV5)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Each week, Big 12 coaches have their weekly meetings with the media at their press conferences during the college football season.

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