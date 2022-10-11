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Big 12 Coaches Corner: Oct. 11, 2022

West Virginia plays host to Baylor Thursday.
West Virginia plays host to Baylor Thursday. (West Virginia Athletics)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Each week, Big 12 coaches have their weekly meetings with the media at their press conferences during the college football season.

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