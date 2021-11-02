 SicEmSports - Big 12 Coaches Corner: Nov. 2, 2021
News More News
{{ timeAgo('2021-11-02 12:04:16 -0500') }} football Edit

Big 12 Coaches Corner: Nov. 2, 2021

TCU interim coach Jerry Kill (left) took over for Gary Patterson on Sunday.
TCU interim coach Jerry Kill (left) took over for Gary Patterson on Sunday. (Minnesota Daily)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Each week, Big 12 coaches have their weekly meetings with the media at their press conferences during the college football season.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}