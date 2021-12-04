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BAYLOR WINS BIG 12 CHAMPIONSHIP

The Bears defeated Oklahoma State, 21-16 and clinched at least a berth to the Sugar Bowl.
The Bears defeated Oklahoma State, 21-16 and clinched at least a berth to the Sugar Bowl. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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Baylor defeats Oklahoma State, 21-16

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