 SicEmSports - Baylor tops VCU, 69-61; advances to Battle 4 Atlantis Finals
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Baylor tops VCU, 69-61; advances to Battle 4 Atlantis Finals

JTT had 13 points for Baylor on Thanksgiving Day.
JTT had 13 points for Baylor on Thanksgiving Day. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears had to fight off a stubborn VCU team to reach the finals of Battle 4 Atlantis tournament.

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