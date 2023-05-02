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Baylor to host impact secondary transfer

Baylor DC Matthew Powledge
Baylor DC Matthew Powledge (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor's work in the transfer portal continues this weekend.

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