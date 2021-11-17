 SicEmSports - Baylor ties school record in steals (21); beats Central Arkansas, 92-47
News More News
{{ timeAgo('2021-11-17 22:04:55 -0600') }} football Edit

Baylor ties school record in steals (21); beats Central Arkansas, 92-47

Baylor PG James Akinjo (11) defending the ball in the first half against Central Arkansas.
Baylor PG James Akinjo (11) defending the ball in the first half against Central Arkansas. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The No. 8/9 Bears defense tied a school record for steals, forced 29 turnovers and LJ Cryer had a team-high 20 points.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}