 SicEmSports - Baylor surges to the front with Rivals No. 13 Jason Asemota
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Baylor surges to the front with Rivals No. 13 Jason Asemota

Glendale (AZ) Hillcrest Prep SF Jason Asemota.
Glendale (AZ) Hillcrest Prep SF Jason Asemota. (Rivals)
Jacey Zembal
Special to SicEmSports

The uber talented forward speaks highly of Baylor. Find out what he had to say.

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