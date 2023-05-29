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Baylor still tinkering with 2023-24 roster

Baylor is still in the running for Toledo guard RayJ Dennis.
Baylor is still in the running for Toledo guard RayJ Dennis. (Toledo Athletics)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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Some notables on Scott Drew's program.

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