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Baylor Spring Football Visitors

Red Oak 2024 LB Zach Smith.
Red Oak 2024 LB Zach Smith. (Twitter)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A running look at those Baylor 2024 and 2025 targets who plan to visit during the Bears spring football season.

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