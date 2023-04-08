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{{ timeAgo('2023-04-08 19:00:00 -0500') }} football Edit

Baylor Spring Football 2023: New look OL talks challenges, opportunities

Baylor offensive lineman Tate Williams could factor in the 2023 offensive line.
Baylor offensive lineman Tate Williams could factor in the 2023 offensive line. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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Baylor is replacing its entire offensive line for the 2023. Returners Gavin Byers and Tate Williams and Newcomer Clark Barrington opened up.

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