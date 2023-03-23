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Baylor Spring Football 2023: Getting to know you

Baylor football players going through drills in the spring practice opener.
Baylor football players going through drills in the spring practice opener. (KCEN)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor welcomed 18 new players between the 2023 class and transfer portal. We tell you suits up with what.

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