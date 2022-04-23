 SicEmSports - Baylor Spring FB concludes with Green & Gold game
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Baylor Spring FB concludes with Green & Gold game

Baylor QB Gerry Bohanon.
Baylor QB Gerry Bohanon. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears finish their second spring campaign under Dave Aranda Saturday at McLane Stadium.

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