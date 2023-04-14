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Baylor Spring FB 2023: WR room looks to take next step

Baylor WR Hal Presley is a key part to the 2023 receiver corps.
Baylor WR Hal Presley is a key part to the 2023 receiver corps. (Associated Press)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor's wide receivers have a talent but there are so many unknowns. Spring football presents the opportunity for some to emerge.

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