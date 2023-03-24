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Baylor Spring FB 2023: Shapen, Robertson talk starting QB battle

Baylor transfer QB Sawyer Robertson going through spring drills Thursday.
Baylor transfer QB Sawyer Robertson going through spring drills Thursday. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

It's a competition between incumbent Blake Shapen and newcomer Sawyer Robertson. Both met with the media to discuss it.

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