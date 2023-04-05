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Baylor Spring FB 2023: Powledge talks return, setting a tone

DL Cooper Lanz could see a more expanded role in 2023.
DL Cooper Lanz could see a more expanded role in 2023. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Matthew Powledge is halfway through his first spring as Baylor's defensive coordinator. He talked about the change and what he wants from this defense in 2023.

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