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Baylor Spring FB 2023: New secondary members, Curtis talk development

Miami (FL) transfer Isaiah Dunson is one of the new members of the 2023 BU Secondary.
Miami (FL) transfer Isaiah Dunson is one of the new members of the 2023 BU Secondary. (University of Miami (FL) Athletics)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

There will be a new look to the Baylor 2023 secondary this fall. Baylor DB coach Kevin Curtis was among those who discussed the work this spring.

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