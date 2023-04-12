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Baylor Spring FB 2023: Linebackers face wholesale changes

Baylor's Tony Anyanwu (46) is expected to be an important part of the 2023 LB corps.
Baylor's Tony Anyanwu (46) is expected to be an important part of the 2023 LB corps. (Austin-American Statesman)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor OLB coach Caleb Collins, Jack Kyler Jordan and Tony Anyanwu talked with the media Tuesday.

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