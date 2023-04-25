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Baylor Spring FB 2023: LBs know there's work to do

New Baylor LB coach Christian Robinson.
New Baylor LB coach Christian Robinson. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears LB corps welcomes new coach Christian Robinson, Liberty transfer Mike Smith and new faces that must step up.

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