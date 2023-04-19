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{{ timeAgo('2023-04-19 07:25:06 -0500') }} football Edit

Baylor Spring FB 2023: Grimes updates QB battle; TE Roberts talks transfer

Baylor QB Blake Shapen is battling for the starting job.
Baylor QB Blake Shapen is battling for the starting job. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor OC Jeff Grimes talked about the battle to become the starting QB between Blake Shapen and Sawyer Robertson.

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