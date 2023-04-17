News More News
{{ timeAgo('2023-04-17 09:08:12 -0500') }} football Edit

Baylor Spring FB 2023: Early read on the offense

Sawyer Robertson (13) is battling for the starting QB job.
Sawyer Robertson (13) is battling for the starting QB job. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A look at where Baylor's offense is as the final week of spring ball approaches.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}