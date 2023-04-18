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Baylor Spring FB 2023: Early read on the Defense

Matt Jones (2) is one of fixtures returning at linebacker.
Matt Jones (2) is one of fixtures returning at linebacker. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A look at where Baylor's defense is as the final week of spring football approaches.

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