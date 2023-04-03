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Baylor Spring FB 2023: Analysis

Baylor has three spring practices this week.
Baylor has three spring practices this week. (Stephen Cook)
Stephen Cook
Video Journalist

Some reflections of where Baylor is as reaches the midway point of its spring season.

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