 SicEmSports - Baylor Seniors: Who is staying? Who is leaving?
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Baylor Seniors: Who is staying? Who is leaving?

Baylor WR Tyquan Thornton has declared for the NFL Draft.
Baylor WR Tyquan Thornton has declared for the NFL Draft. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at the Baylor super seniors and where there future is heading.

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