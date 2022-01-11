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Baylor secures ball hawk SA Brennan 2023 safety Turner

San Anotnio 2023 safety Tyler Turner is now a Baylor Bear.
San Anotnio 2023 safety Tyler Turner is now a Baylor Bear. (Twitter)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The playmaking safety discusses the decision to commit to Baylor.

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