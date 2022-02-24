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Baylor's Pitre in Top 10 DBs headed to NFL Combine

Baylor's Jalen Pitre was named 2021 Big 12 Defensive Player of the Year.
Baylor's Jalen Pitre was named 2021 Big 12 Defensive Player of the Year. (Stephen Cook)
Mike Farrell
Rivals National Columnist

Rivals National Columnist Mike Farrell slots where Jalen Pitre would fit.

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