 SicEmSports - Baylor's Pitre, Ebner shine on All-Big 12 team; Bernard, Galvin on 1st team
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Baylor's Pitre, Ebner shine on All-Big 12 team; Bernard, Galvin on 1st team

Baylor's Jalen Pitre was named 2021 Big 12 Defensive Player of the Year.
Baylor's Jalen Pitre was named 2021 Big 12 Defensive Player of the Year. (Big 12 Pool)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Jalen Pitre is Big 12, POY, Trestan Ebner ST POY while Terrel Bernard and Connor Galvin earned first-team honors.

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