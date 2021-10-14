 SicEmSports - Baylor's Mayer named to preseason All-Big 12 team
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Baylor's Mayer named to preseason All-Big 12 team

Matthew Mayer with a monster follow jam in the second half of Baylor's win vs. Auburn.
Matthew Mayer with a monster follow jam in the second half of Baylor's win vs. Auburn. (Big 12 Pool)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The senior from Austin is the 11th player since 2008 to be named to the team.

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