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Baylor's LJ Cryer declares for NBA Draft, won't hire an agent

Baylor's LJ Cryer will enter the NBA Draft.
Baylor's LJ Cryer will enter the NBA Draft. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Cryer will not hire and agent. He has until May 31 to withdraw.

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