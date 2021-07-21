 SicEmSports - Baylor's latest NBA Mock Draft
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Baylor's latest NBA Mock Draft

Baylor alpha PG Jared Butler.
Baylor alpha PG Jared Butler. (Yahoo)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The latest on where Baylor's Jared Butler and MaCio Teague stand in mock drafts.

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